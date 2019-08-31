Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi

Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi

Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi

Rusya, GEO-IK-2 askeri uydusunu Rokot taşıyıcı roketi ile dün Plesetsk Uzay Üssünden yörüngeye fırlatıldığını bildirdi.

TM Dijital haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, GEO-IK-2 askeri uydusunu taşıyan Rokot taşıyıcı roketinin suma günü Plesetsk Uzay Üssünden yörüngesine fırlatıldığı bildirildi.

Roket, Türkiye saati ile 17: 00'de fırlatıldı ve yaklaşık 2 saat sonra uydu, taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından da başarıyla ayrılarak yörüngesine yerleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen bir askeri uydu olan GEO-IK-2 uydusu, askeri ve sivil uygulamalar arasında haritacılığı kolaylaştıracak şekilde Dünya'nın şekli ve yerçekimi alanının çok kesin ölçümlerini sağlamak için geliştirildi.

Rokot füzesi ise, kıtalararası balistik füze RS-18'in operasyondan çekilmesinden sonra bir dizi değişiklikler yapılarak uzay roketi haline getirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
<p>Göktürk Göleti Tabiat Parkı, İstanbul Eyüp ilçesi içinde yer almaktadır. 2011 yılında 56 hektarlı

İstanbullular Hayran... ´Göktürk Göleti´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Dorian kasırgası "Kategori 4" seviyesine yükseldi