  • $8,081
  • 9,5173
  • 483.113
  • 1231.54
  • Haberler
  • Teknoloji
  • RTÜK'ten radyo açıklaması: İnternetten lisansı olmadan yayın yapan radyolara 72 saat süre verildi
09 Kasım 2020 Pazartesi 21:40 | Son Güncelleme:

RTÜK'ten radyo açıklaması: İnternetten lisansı olmadan yayın yapan radyolara 72 saat süre verildi

RTÜK'ten radyo açıklaması: İnternetten lisansı olmadan yayın yapan radyolara 72 saat süre verildi
DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internetten lisansı olmadan yayın yapan radyolara 72 saat süre verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye'de internet üzerinden lisanssız yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için 72 saat süre verildiğini belirterek, başvuruda bulunmayanlarla ilgili erişim engelleme süreci başlatılacağını ifade etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan 'Deezer' ve 'Tidal' platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi. Bununla birlikte, 'http://enbursa.com', 'http://serikajanstv.com', 'http://kent19.tv', 'http://radiokent.net' sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi. Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

<p><span>Diyarbakır'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz kız tarafından aniden yol

Maskesiz genç kızın yüzüne tükürmüştü... Ailesi suç duyurusunda bulundu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Binbir güçlükle çıkarılan ''kaya balı'' rağbet görüyor

Hafızanızı güçlendiren besinler hangileri?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.