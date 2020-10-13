RTÜK 72 saat süre vermişti... Spotify, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile FOXplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanımıştı.

Sabah'da yer alan habere göre, Türkiye'de temsilciliği olmayan İsveç merkezli Spotify'ın Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri, firmadan olumlu geri dönüş aldı.

Buna göre, Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.