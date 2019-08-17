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Roscosmos, hayalet uydu teknolojisi geliştirdi

Roscosmos, hayalet uydu teknolojisi geliştirdi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) uyduların optik yollarla tespit edilmesini önleyen bir teknolojinin patentini aldı.

Roscosmos, uydular bir gizlilik teknolojisi geliştirerek bu teknolojinin patentini aldı.

Yeni teknoloji ile uyduların etrafı özel bir hava balonu filmi ile kaplanıyor ve kaplanan bu film ışığın dağıtılmasını sağlayıyor. Bu yöntemle uydunun uzaydaki cismin görünürlüğü 10 kat azalırken, görünürlük Dünya’dan bakıldığında çok daha az hale geliyor.

Geliştirilen teknoloji radar takip sistemlerinin etkisiz kaldığı 10-20 bin kilometreden fazla yükseklikteki uyduların gizlenmesi için kullanabilecek.

(Sputnik)

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