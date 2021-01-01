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01 Ocak 2021 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

ROKETSAN'dan Cirit markası için dava

ROKETSAN'dan Cirit markası için dava
- NESLİHAN KESKİN

ROKETSAN, kendi adına tescilli olan ‘cirit' markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Yusuf Demirci'ye marka iptali davası açtı.

 ‘Cirit’in 8 kilometre menzilli, lazer görünümlü füze sistemi olduğunun belirtildiği dilekçede, “Yusuf Demirci, 6 yıl önce tescil ettirdiği ‘cirit’ markasını ateşli, yaylı, havalı silahlar ile bunlara ait askı ve kılıf kayışları, ağır silahlar, havanlar, roketler ve havai fişek gibi mal ve hizmetler açısından tescil ettirmiş, ancak kullanmamıştır. Markanın iptalini istiyoruz” denildi. Davalı Yusuf Demirci’nin ‘cirit’ markasını tescil ettirdiği tarihten bu yana üçüncü kişiler tarafından kullanılmadığı belirtilen dava dilekçesinde “Söz konusu marka, davalı tarafından halen de kullanılmamaktadır. Bu nedenle davalı tarafından ciddi bir biçimde kullanılmayan ‘cirit’ markasının iptali gerekmektedir” denildi. Dilekçede ayrıca ihtiyati tedbir istendi. 

<p>Siyaset Bilimci-Sosyolog Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin , 2021 Türkiye ve dünya siyasetinde yaşanabilec

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