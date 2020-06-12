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  3. ROKETSAN'da genel müdür değişikliği
12 Haziran 2020 Cuma 14:06 | Son Güncelleme:

ROKETSAN'da genel müdür değişikliği

ROKETSAN'da genel müdür değişikliği

ROKETSAN Genel Müdürlüğüne, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci getirildi.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ROKETSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Mustafa Aysan'ın yerine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Ahmet Türkmen seçildi. Genel Kurul akabinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, üyelerden Musa Şahin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi.

Kuruluşundan bu yana 32 yıldır ROKETSAN'a fiili olarak hizmet eden, Şubat 2012'den beri Genel Müdürlük görevini yürüten Selçuk Yaşar'ın emeklilik talebi de yönetim kurulu tarafından uygun görüldü.

Yaşar'ın yerine ROKETSAN Genel Müdürlüğüne STM Genel Müdürü Murat İkinci atandı.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden lisans seviyesinde onur derecesiyle mezun olan, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi almasının akabinde MBA yüksek lisansı yapan İkinci, 20 yıldır savunma sanayisi alanında çalışmalar yürütüyor.

2008'den beri STM'de üst düzey yöneticilik yapan İkinci, 2018'den bugüne kadar STM Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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