Rocket League ne zaman bedava olacak? Rocket League ücretsiz nasıl indirilir, sistem gereksinimleri ne?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcının oynadığı Rocket League (Roket Lig) ücretsiz oluyor. Psyonix tarafından geliştirilen ve 2015 yılında yayınlanan Rocket League EPIC Games tarafından satın alındı. EPIC Games aldığı kararla oyunu ücretsiz yapmaya karar verdi. Arabalarla oynanan futbol oyunu binlerce oyun severin dikkatini çekmeyi başardı. Rocket League ne zaman ücretsiz oluyor, bedava nasıl indirilir?



ROCKET LEAGUE NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Epic Games PC oyuncularına ücretsiz oyun desteği sağlamaya devam ediyor. GTA V, Civilization VI, Hitman gibi büyük yapımları ücretsiz olarak kullanıcılara sunan Epic Games 2015 yılında Psyonix tarafından yayınlanan Rocket League’i satın alımıştı. Rocket League 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren ücretsiz olacak.

Psyonix LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunu, 23 Eylül'den 23 Ekim Türkiye saati itibarıyla 18.00'a kadar Epic Games Store hesabına ekleyen oyuncular, 60 TL değerinde bir kupona sahip olacak. Epic'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu kupon, 79,99 TL ve üzeri seçili oyunlarda ve eklentilerinde geçerli olacak.

Rocket League PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında oynanabiliyor. Oyunun ücretsiz olmasıyla birlikte ilk sezon 23 Eylül’de başlayacak ve 9 Aralık’ta sona erecek.





ROCKET LEAGUE (ROKET LİG) BEDAVA NASIL İNDİRİLİR?

Oyunu ücretsiz olarak indirmek için “epicgames.com” adresi üzerinden “Epic Games Launcher”ı yükleyin ve kaydolun. Daha sonra hesabınızı açın ve mağaza kısmına gelin. Mağaza kısmında “Rocket League” oyununa tıklayın ve satın al kısmına tıklayın. Oyun kütüphanenize ücretsiz olarak eklenecektir.

ROCKET LEAGUE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi

Windows 7 (64 bit) veya daha yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

İşlemci

2.5 GHz Çift Çekirdek

Bellek

4 GB

Depolama

20 GB

Direct X

DirectX 11

Ekran Kartı

NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X veya üstü

ROCKET LEAGUE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi

Windows 7 (64 bit) veya daha yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

İşlemci

3.0+ GHz Dört Çekirdek

Bellek

8 GB

Depolama

20 GB

Direct X

DirectX 11

Ekran Kartı

NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470 veya üstü