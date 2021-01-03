Robotların kavgası milyonlarca kez izlendi

Çin’in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang’de misafirlere yol göstermekle görevli iki yapay zeka robotu, bir misafirin elindeki QR kodu okutmasının ardından yanındaki diğer robotla tartışmaya başladı. Tu Tu ve Wang Bao adlı iki robotun tartıştığı anları videoya kaydeden bir misafir dünyadaki yüzbinlerce kişinin de görüntüleri beğenmesine vesile oldu. Sadece Çin’de bir milyondan fazla etkileşim alan videoyla ilgili binlerce de yorum yapıldı.