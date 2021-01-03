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03 Ocak 2021 Pazar 00:58 | Son Güncelleme:

Robotların kavgası milyonlarca kez izlendi

Robotların kavgası milyonlarca kez izlendi

Çin'de bir kütüphanede görevli iki otonom robotun birbirleriyle sözlü münakaşa ettiğini gören misafirler hemen telefonlarını sarıldı. Münakaşa sosyal medyada viral oldu.

Çin’in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang’de misafirlere yol göstermekle görevli iki yapay zeka robotu, bir misafirin elindeki QR kodu okutmasının ardından yanındaki diğer robotla tartışmaya başladı. Tu Tu ve Wang Bao adlı iki robotun tartıştığı anları videoya kaydeden bir misafir dünyadaki yüzbinlerce kişinin de görüntüleri beğenmesine vesile oldu. Sadece Çin’de bir milyondan fazla etkileşim alan videoyla ilgili binlerce de yorum yapıldı.

<p>Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün gölgesi altında geçip gitti. Bu süreçte

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