Robot süpürgelerdeki bilinmeyen tehlike! ABD'li araştırmacılar ortaya çıkardı

ABD'de Maryland Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, robot süpürgelere sızarak birçok ülkede giderek yaygınlaşan bu cihazların evdeki sesleri kaydetmek için kullanılabileceğini kanıtladığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bilgisayar uzmanları, sinyal işleme ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak normalde mikrofonları olmayan bu robotları birer kayıt cihazına dönüştürdü.

Araştırmacılar, ışık algılama ve uzaklık ölçme "Lidar" teknolojisi kullanan tüm cihazların, bu yöntemle manipüle edilebileceğini söylüyor.

Singapur Üniversitesi'yle birlikte gerçekleştirilen projeyle ilgili bulgular dün Bilişim Topluluğu ACM'nin bir konferansında paylaşıldı.