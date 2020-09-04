REDET-II projesinde önemli gelişme... Düşman radarları kör edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.



İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen REDET-II hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Demir, paylaşımında şunları ifade etti:

"Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor."

"REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin Elektronik Harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz."

Demir'in paylaşımı ise şu şekilde:

�� Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor.



⬆️ REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin Elektronik Harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz.



➡️ @aselsan pic.twitter.com/sFLI2ICY5f