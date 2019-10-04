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  3. Red Dead Redemption 2 PC'ye geliyor!

Red Dead Redemption 2 PC'ye geliyor!

Red Dead Redemption 2 PC'ye geliyor!

Oyunseverlerin merakla beklediği Red Dead Redemption 2 PC platformuna geliyor. Rock Star tarafından geliştirilen oyun 5 Kasım 2019'da artık bilgisayar üzerinden oynanabilecek.

Merakla beklenen Red Dead Redemption 2 PC platformuna geliyor.  Oyun 5 Kasım'da kullanıcılara Rockstar Games Launcher aracılığıyla sunulacak.

Rockstar tarafından PC (Bilgisayar) için çıkış tarihi doğrulanan Red Dead Redemption 2, Kasım’ın 5’inde oyunculara sunulacak. Rockstar Games Launcher aracılığıyla oyunu 9 Ekim'de ön sipariş verenler, özel hediyelere sahip olacak. 

5 KASIM'DA OYUNSEVERLERLE BULUŞACAK

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games Launcher'ın yanı sıra Epic Games Store, Green Man Gaming ve Humble Store üzerinden de sunulacak. Oyunun bu sürümlerinde ön siparişler 23 Ekim'de başlayacak. Oyun, Steam'de ise Aralık ayında satışa sunulacak.

Bir önceki oyun, tüm oyunseverlerin ısrarına rağmen PC platformuna çıkmamıştı. RDR 2'nin PC'ye geleceği duyurusu ise binlerce kişiye heyecan yarattı. Detaylar önümüzdeki hafta Rockstar Games tarafından duyurulacak.

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