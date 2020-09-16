Razer'ın evrensel oyun kontrol cihazı Kishi iPhone için geliyor

Razer, ocak ayında iki Best of CES ödülü kazanan Razer Kishi Universal Gaming Controller'ın iPhone telefonlar için bir iOS sürümünü satışa sundu.

Tıklanabilir analog kontrol çubukları, bir dizi kadran, çok işlevli düğme ve 8 yönlü D-pad içeren iPhone için Kishi, Razer’ın ödüllü denetleyici donanımını ilk kez Apple kullanıcılarına sunuyor. iPhone için Razer Kishi, son teknoloji Lightning bağlantı noktası aracılığıyla iOS cihazlarına konsol düzeyinde kontrol getiriyor. MFi (Made for iPhone) sertifikasına sahip olan iPhone için Razer, Apple Store’da bulunan 120’den fazla oyunu tam desteklediği gibi yeni tanıtılan Apple Arcade ile de tamamen uyumlu.

Razer iPhone için Kishi iPhone 6 Plus ve üstü tüm iPhone’lar için yeni bir oyun deneyimi sağlıyor. Kishi, giriş gecikmesini neredeyse tamamen ortadan kaldıran ultra düşük gecikmeli Lightning bağlantısı sunuyor. Kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz kontrol için anlık tuş tepkisi sağlıyor. iPhone şarj kablosunu doğrudan kontrol cihazına bağlayarak şarj edilmesi sayesinde şarj bitmesinden kaynaklanan oyun oturumlarının yarıda kesilme gibi bir sorunu da ortadan kaldırıyor.

iPhone için Razer Kishi, Apple Online Store'da şu anda 99,95 dolara satın alınabilir durumda. 22 Eylül'de dünya çapındaki seçkin Apple mağazalarında ve Razer Yetkili satıcılarında satışa sunulacak.