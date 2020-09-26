Razer yeni kablosuz oyuncu ekipmanlarını tanıttı

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, oyuncular tarafından severek kullanılan modellerini ultra düşük gecikmeli kablosuz teknolojisi Hyperspeed ile donatarak kablolardan kurtulduğunun duyurusunu yaptı. Artık oyuncular, ultra düşük gecikme ve kablosuzluğun verdiği özgürlük ile oyunlarda daha eğlenceli zamanlar geçirebilecek. Razer BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro ve BlackWidow V3 Pro isimlerini alan yeni amiral gemileri filo olarak oyuncular için hazır.

Razer’ın HyperSpeed Wireless teknolojisi, iletim hızlarını ve kararlılığı artırmak için optimize edilmiş veri protokolleri ve Uyarlanabilir Frekans Teknolojisi'ni (Adaptive Frequency Technology) kullanarak 195 μs'lik en düşük kablosuz gecikme süresini yakalayarak, diğer kablosuz teknolojilerden %25 daha hızlı olacak. Daha önce dünyanın dört bir yanındaki espor oyuncuları tarafından test edilip tam not alan HyberSpeed teknolojisi, bundan sonra Razer’ın amiral gemisi ürünlerinde bulunacak.

RAZER BLACKSHARK V2 PRO



Ses ve mikrofon teknolojisindeki gelişmelerle oyuncuların gözdesi olan Razer Blackshark V2’nin ses ve mikrofon kalitesini alarak Razer HyperSpeed Wireless teknolojisiyle birleştiren Razer BlackShark V2 Pro, 24 saate kadar pil ömrü ve 12 metre kablosuz menzil ile kayıpsız, sürükleyici ses sunacak.

Razer BlackShark V2 Pro, TriForce Titanium 50mm Sürücüler kullanacak. Razer’a göre BlackShark V2 Pro ile daha net tizler, zengin bir orta aralık ve güçlü bas için ayrı ayrı ayarlanmış yüksek, orta ve düşük aralık frekansları ile daha da parlak, daha net ses sunulacak. Oyun Profilleri ile THX Spatial Audio ile tamamlanan ve oyunculara rekabet avantajı sağlayan 360 derece çevreleyici ses özelliği ile gelecek olan Razer BlackShark V2 Pro, Razer’a göre en net kablosuz espor kulaklığı olacak.

Yeni 9.9mm Razer HyperClear Supercardioid mikrofon ile donatılan Razer BlackShark V2 Pro, Razer’a göre en gürüntülü oyun atmosferinde bile takım iletişimleri için ultra net ses kalitesi sunacak.

320 gramlık Razer BlackShark V2 Pro emsallerine göre hafif olacak. İstenmeyen harici sesleri engelleme konusunda da iddialı olan Razer, pasif gürültü izolasyonu için yumuşak deri kaplı kulak yastıkları ile kapalı bir kulaklık tasarımına sahip olacak.

DEATHADDER V2 PRO



Dünya çapında espor sporcularının güvendiği, Razer’in en popüler oyun fare serisi DeathAdder, 2006’ da çıkışından bu yana 10 milyondan fazla satarak hem oyuncular tarafından hem de Razer tarafından ayrı bir yer edindi. Razer bu popüler faresinin adını DeathAdder V2 Pro olarak değiştirip HyperSpeed Wireless teknolojisi ile donatarak kablosuz olarak piyasaya sürecek.

DeathAdder V2 Pro, 120 saate kadar pil ömürlü Bluetooth, ultra düşük gecikme için 70 saate kadar ömürlü Razer HyperSpeed Wireless veya kullanıcıların şarj sırasında oyun oynamaya devam edebilmeleri için Razer Speedflex kablo ile toplamda 3 bağlantı modu sunarken sadece 88 gramlık orta ağırlıklı tasarıma sahip olacak.

DeathAdder V2 Pro'nun içinde, 2. nesil Razer Optik Fare Anahtarları bulunacak. Ultra hızlı ve güvenilir olan bu optik anahtarlar, 70 milyon tıklama ile piyasadaki en yüksek ömürlü oyuncu faresi olma unvanına sahip olacak.

DeathAdder V2 Pro'nun 8 programlanabilir tuşunun her biri Razer Synapse 3 aracılığıyla özelleştirilebilirken, her yerde anında erişebileceğiniz 5 adede kadar da yerleşik bellek profili bulunacak. Akıllı Razer Focus+ 20K DPI Optik Sensör, enjeksiyon kalıplı yan kısımlar ve %100 PTFE fare ayakları ile DeathAdder V2 Pro, ciddi oyuncular için tartışmasız bir seçim olacak gibi duruyor.

BLACKWİDOW V3 PRO



Razer kablosuz filosunun en yeni üyesi olan BlackWidow V3 Pro, 200 saate kadar pil ömrü, geliştirilmiş Razer Mekanik Anahtarları ve Doubleshot ABS tuş başlıkları ile oyunlar için efsane olma yolunda ilerliyor.

Razer Sarı Mekanik Anahtarlar, her tuşta bulanacak olan silikon ses engelleyicileriyle daha sessiz bir hal alırken kullanımdan kaynaklı aşınmalara dayanıklı Doubleshot ABS tuş başlıkları ile donatılmış olacak. Razer’a göre bu dayanıklı tuşlar yapılan testler ile 80 milyon tuş vuruş ömrüne sahip olacak.

Alüminyum çerçevesi olan ürün, çok işlevli dijital kadranı ile özel ortam tuşlarına ve uzun süreli oyun ve yazma konforu için yumuşak bilek dayanağına sahip olacak. Yan taraftaki tuş ile üç bağlantı modu içerecek olan BlackWidow V3 Pro; Razer HyperSpeed teknolojisi ile wireless üzerinden, çıkarılabilir USB-C kablosuyla veya Bluetooth aracılığıyla (3 cihaza kadar) birden fazla cihaza bağlanıp eşleştirilecek.

SONUÇ



Amiral gemilerinden oluşan harika bir filo kuran Razer, BlackShark V2 Pro kulaklık için 179.99 dolar, DeathAdder V2 Pro fare için 129.99 dolar, BlackWidow V3 Pro için 229.99 dolar değer biçiyor. 22 Eylül’den itibaren razer.com ve Razer yetkili satıcılarından satın alınabilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Razer BlackShark V2 Pro

• Frekans tepkisi: 12 Hz - 28 kHz

• Empedans: 32 Ω @ 1 kHz

• Hassasiyet (@ 1 kHz): 100dBSPL / mW, 1KHz

• Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50 mm Sürücü

• İç kulak kabı çapı: 65 x 40 mm / 2,56 x 1,57 inç

• Bağlantı türü: 2,4 GHz kablosuz ve 3,5 mm

• Pil Ömrü: Yaklaşık 24 saat

• Kablo uzunluğu: 1,3 m / 4,27 ft.

• Yaklaşık ağırlık: 320g / 0.71lbs

• Oval kulak yastıkları: Nefes alabilen hafızalı köpük yastıklar

• THX® Uzamsal Ses

• Frekans tepkisi: 100 Hz- 10 kHz

• Sinyal-gürültü oranı: ≥ 60 dB

• Hassasiyet (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB

• Ses alma şekli: Tek Yönlü- Süper Kardioid

• Kulaklık üstü kontrol tuşları

• Sesi aç ve kapat tuşu

• Mikrofon sesini açma / kapama tuşu

• 3,5 mm ses bağlantısı olan cihazlar

• USB bağlantı noktasına sahip cihazlar

DeathAdder V2 Pro

• %99,6 çözünürlük doğruluğuna sahip gerçek 20.000 DPI Focus + optik sensör

• Saniyede 650 inç (IPS) / 50 G hızlanma

• Gelişmiş Kalkış / İniş mesafesi özelleştirmesi

• 70 milyon tıklama ile derecelendirilmiş Razer™ Optik Fare Anahtarları

• Çift kablosuz- Razer HyperSpeed (2.4Ghz) ve BLE

• (7 + 1) bağımsız programlanabilir düğmeler

• %100 PTFE fare ayağı (0,8 mm kalınlığında)

• Dokulu yan tutuşlara sahip ergonomik sağ el tasarımı.

• Oyuncu sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği

• Anında Hassasiyet Ayarı (Varsayılan aşamalar: 400/800/1600/3200/6400)

• Gelişmiş yerleşik bellek (4 + 1 profil)

• Razer Synapse 3 desteği

• Gerçek 16,8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğine sahip Razer Chroma™ RGB

• Cihazlar arası renk senkronizasyonu

• Şarj ve kablolu kullanım için 1,8 m Speedflex kablosu

• Razer Mouse dock Chroma uyumlu (ayrı satılır)

• Pil Ömrü: Razer HyperSpeed kablosuz ile yaklaşık 70 saat, BLE ile 120 saat (ışıksız kullanım, pil ömrü kullanım ayarlarına bağlıdır)

• Yaklaşık boyut: 127,0 mm (Uzunluk) x 61,7 mm (Kavrama Genişliği) x 42,7 mm (Yükseklik)

• Yaklaşık ağırlık: 88 g (dongle hariç)

• Xbox One ile uyumlu

BlackWidow V3 Pro

• Razer HyperSpeed Kablosuz Teknolojisi

• Oyun oynamak için tasarlanmış Razer Mekanik Anahtarlar

• 80 milyon tuş vuruşu ömrü

• 16,8 milyon renk seçeneğiyle Razer Chroma™ RGB özelleştirilebilir arka aydınlatma

• Bağlantı türü: Razer HyperSpeed (2,4 GHz) / Bluetooth / Kablolu (USB-C)

• Pil Ömrü: 200 saate kadar (RGB kapalı)

• Peluş suni deriden ergonomik bilek desteği

• Çok fonksiyonlu dijital kadran

• 4 özel medya tuşu

• Hibrit Dahili Bellek ve Bulut Depolama- 5 profile kadar

• Razer Synapse 3 desteği

• N-key roll-over

• Hızlı makro kaydı ile tamamen programlanabilir tuşlar

• Oyun modu seçeneği

• 1000 Hz Ultrapolling

• Alüminyum yapı