Razer Kishi, Nintendo Switch'e rakip olma yolunda ilerliyor

Bilgisayar ve konsol oyuncuları için oyuncu aksesuarları üreten Razer, PC ve konsol oyuncularının gönlünde taht kurduktan sonra şimdi de gözünü mobil pazara çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde iPhone için Kishi cihazını duyuran Razer’ın, Android telefonlar için ürettiği Kishi Evrensel Oyun Kontrol Cihazı Android için Kishi’yi derinlemesine inceliyoruz.

Tasarım

Razer Kishi ilk kutudan çıktığında Nintendo Switch tasarımı gibi iki yarım parçadan oluştuğu görünüyor fakat Switch gibi iki parça olan bir ürün değil. Razer taşınabilirliği artırmak için Kishi’yi katlanabilir bir yapıda tasarlamış. Ürün arkasındaki tırnaklar açıldığı zaman Razer Kishi’nin gerçek yapısı ortaya çıkıyor. Arka yüzeyindeki çift lastikli bantlar sayesinde piyasada bulunan birçok telefon modeliyle uyum sağlıyor. Samsung S8 gibi standart boyuttaki telefonlara uyum sağladığı gibi Samsung Note 10+ gibi devasa telefonlara da uyum sağlayabiliyor.

Kishi üzerinde tıklanabilir 2 adet D-pad’in yanı sıra Playstation ve Xbox gibi konsol denetleyicilerinde bulunan bütün tuşlara sahip. Kishi ele alındığında Playstation veya Xbox denetleyicilerinden biri ele alınmış hissi yaratıyor.

Razer Kishi’nin arka yüzeyinde telefonu tam merkezden destekleyen dört çıkıntı bulunuyor. Çıkıntılar telefonu desteklemesi konusunda güven vermesine rağmen sert plastik olması telefonu çizme riskini doğuruyor. Eğer bu çıkıntılar kauçuktan yapılmış olsaydı belki de böyle bir düşünceye kapılmamış olurduk.

Günümüz telefonlarının büyük oranında telefon hoparlörü telefonun alt kısmında bulunuyor. Razer mühendisleri bu durumu göz önünde bulundurarak telefondan çıkan sesi Kishi’nin üstüne aktaran çift kanal ekleyerek olası ses kayıplarının önüne geçiyor. Fakat ses çıkışı için yapılmış bu kanallar sadece cihazın sağ tarafında bulunuyor. Yani stereo olan bir telefonunuz varsa sesi tek taraftan duyacağınız anlamına geliyor. Umarım bir sonraki Kishi modellerinde bu durum düzeltilmiş olur.

Razer Kishi telefona USB Type-C ile bağlandığı için oyun sırasında şarj bitmemesi için Kishi üzerinde de 1 adet USB Type-C bağlantısı mevcut. Bu şekilde oyun sırasında aynı anda telefonda şarj edilebiliyor. Kishi üzerinde bulunan Type-C bağlantısının konumu gayet iyi ayarlanmış. Oyun sırasında telefon şarj kablosu Kishi üzerinden bağlanmış olsa da oyuncuyu rahatsız etmiyor ve oyun keyfini bozmuyor.

Kishi üstünde USB Type-C bağlantısı olması acaba 3,5 milimetre kulaklık bağlantısı da mı olmalı mıydı sorusunu akıllara getirmiş olsa da bluetooth kulaklıkların mobil oyunlara göre gayet kaliteli ses vermesi ve fiyatlarının alınabilecek seviyelerde olması 3,5 milimetre kulaklık bağlantısının gereksiz olacağını cevabını verdirtiyor.

İnceleme

Razer Kishi’nin en iddialı olduğu konu bluetooth denetleyicilere oranla gecikme süresinin çok daha düşük olması. Gecikmenin bu kadar düşük olmasını cihazın telefona USB Type-C ile bağlanması. Kishi’nin telefona Type-C ile bağlanması gecikmenin düşük olmasının dışında, diğer bluetooth cihazlar gibi şarj etme sorunu da ortadan kaldırıyor. Çünkü Razer Kishi gücü telefondan alıyor. Yani içerisinde bir batarya bulunmuyor. Ayrıca diğer bluetooth denetleyicilerde yaşanan bağlantı sorunlarıda yaşanmıyor.

Cihazı telefona bağlayıp kullanmaya başlamak çok derece kolay. Kishi’yi tırnaklardan kurtarıp açtıktan sonra tek yapılan telefonun USB Type-C girişine bağlamak. Kishi birçok telefonu desteklediği için bağlantıyı otomatik sağlıyor.

Bağlantısı yapılıp Kishi ele alındığında ürünün son derece kaliteli ve üst düzey malzemeden yapıldığı anlaşılıyor. Cihazın tuş konumlandırılmasında konsol denetleyicilerinden aşağı kalır yanı yok. Zaten Razer Kishi şu anda GeForce Now, Microsoft xCloud ve Google Stadia dahil olmak üzere mevcut olan üç ana oyun hizmetinin tümü ile tamamen uyumlu. Ayrıca yakın zamanda çıkan iPhone için Kishi ile artık Apple Arcade ile de tam uyumlu.

Mobil tarafta da 120’den fazla oyunda tam destek veriliyor. Mesela Shadowrun Legends, Fortnite, NBA 2K ve Asphalt 9: Legends vs. Kishi ile mükemmel bir şekilde çalışıyor. Kishi, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile gibi bazı oyunları desteklemiyor. Sebebi ise bu tarz oyunların ekranda bulunan sanal kontrolcüler ile kontrol ediliyor olması. Maalesef Razer bu ve bunun gibi durumlar için kullanabileceğiniz bir uygulamaya sahip değil. Üçüncü parti ücretli yazılımlar ile bu sorunun üstesinden gelinebiliyor fakat bunu çözmek için çok zaman harcamanız gerekiyor. Razer Kishi’nin büyük bir eksiği olan bu durum umarım ilerleyen günlerde indirilebilen bir uygulama ile çözülür.

Razer Kishi için yapılmış tek bir uygulama mevcut. Bu uygulama da sadece Kishi ile sorunsuz çalışan oyunların bulunması yardımcı oluyor. Bunun dışında başka bir özelliği bulunmuyor.

Sonuç

Nintendo Switch ile tekrar popüler olan taşınabilir oyun konsolu kavramına başka bir bakış açısı getiren Razer Kishi, oyunculara ellerinde bulunan cep telefonuna yapılacak ucuz bir yatırımla taşınabilir bir konsoluna yakın bir deneyim sunma imkanı tanıyor. Ayrıca sadece mobil oyunlar değil desteklediği streaming oyun sistemleriyle de tam uyumlu olması AAA oyunları telefonunuzda oynama fırsatı sunuyor.

Resmi internet sitesinde Android için Kishi 79,99 dolardan, iPhone için Kishi 99,99 dolardan, Android(Xbox) için Kishi 99,99 dolardan satılan Razer Kishi’yi herhangi bir Razer yetkili satıcılarından da satın alabilirsiniz.