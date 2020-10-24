Radyolojik test başarıyla tamamlandı: Milli 5G şebekesiyle 12 kilometreden görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında kritik bileşenlerin kamu-özel iş birliğiyle yerli ve milli olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “5G şebekesiyle ilgili yerli ve milli üretimi teşvik edecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen ‘TR713-7Ghz Radyolink’in demosu, Bakan Varank’ın katılımıyla Ostim Teknopark’ta yapıldı. Radyolinkin demosu kapsamında, 12 kilometre uzaklıkta bulunan baz istasyonundan 4 adet 4K çözünürlüklü video aktarımı gerçekleştirilirken, Havelsan’ın video konferans sistemi ‘Diyalog’ üzerinden de başarılı bir görüşme yapıldı.

RADYO FREKANSLARLA BAĞLIYOR

Bakan Varank, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini belirterek, “Projede kamu-özel iş birliğiyle gelecek dönemde çok önemli hale gelecek 5G şebekesinin kritik bileşenlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor” dedi. Projenin önemli bir parçası olan radyolinkin testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Varank, radyolinkin fiziki olarak birbirine bağlanamayan baz istasyonu gibi yapıları radyo frekanslarla bağlayarak uzun mesafelerde yüksek veri iletimi sağladığını söyledi. Varank, bu ürünün farklı firmalar ve kamu kurumlarının işbirliğiyle geliştirildiğini hatırlatarak, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ile TÜBİTAK’ın TEYDEB projesini uzun süredir yürüttüklerini bildirdi.



4K VİDEOLAR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GELDİ



Dünyada özellikle iletişim altyapılarının güvenliğiyle ilgili tartışmalar yaşandığına dikkati çeken Varank, ülkelerin birbirlerine ambargo uyguladığını ve çeşitli güvenlik tedbirleri aldıklarını dile getirdi. Varank, yerli baz istasyonlarının geliştirilmesine ilişkin projeye de değinerek, şöyle konuştu: “4G şebekesine uyumlu ULAK yerli baz istasyonları şu anda yerli ve milli olarak üretildi, ülkemizde kullanılıyor. 5G şebekesiyle ilgili de yerli ve milli üretimi teşvik edecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanılacak 5G ürünlerinin yerli ve milli olarak üretilmesini başaracağız. Bugün önemli bir adımı gerçekleştirmiş olduk. Başarılı bir test yaptık, 4K videoların 12 kilometreden başarıyla geldiğini gördük.”



YERLİLİĞİ SORGULAYACAĞIZ

Bakan Varank, radyolink gibi geliştirilen yerli ve milli ürünlerin operatörlerce kullanılmasını istediklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “BTK’nin ürünlerin yerli ve milli olmasıyla ilgili kararı var. Yurtdışından gelen ürünleri ya da global firmaların Türkiye’de ürettiklerini kullananlar var. Bunların gerçekte ne kadar yerli olduğu, ürünlerin Türkiye’de mi üretildiği, yoksa entegrasyonunun mu yapıldığı gibi konuları sorgulayacağız, projede bundan sonraki adımlarımızı böyle atacağız.”