PUBG Mobile Cumhuriyet Bayramı kodları nedir? PUBG hediye 29 Ekim kodları listesi

PUBG Mobile oyunculara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kod hediye ediyor. PUBG Cumhuriyet Bayramı kodları uygulamanın hediye kodlar bölümüne yazılarak kullanılabiliyor. Böylelikle oyuncular keyifli vakit geçirebilecekler.

PUBG MOBİLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KODLARI

Gün geçtikçe kullanıcı kitlesi artan PUBG Mobile, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kullanıcılarıyla kod paylaştı. Verilen kodlar hediye kısmına girilerek kullanılabiliyor.

29101923

29102020

TÜRKİYE

Cumhuriyet97

PUBG MOBİLE NEDİR?

PlayerUnknown’s Battlegrounds, ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100’e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimâli kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017’de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017’de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018’de Çin’de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018’de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.