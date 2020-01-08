Pubg mobile 11. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 10. sezon ne zaman bitecek?

Pubg mobile 11. sezon ne zaman başlayacak? sorusu PUBG tutkunları tarafından merak ediliyor. 2017 yılında çıkışından beri yoğun bir şekilde oynanan ve büyük bir sabit oyuncu kitlesine sahip PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) mobil versiyonu olarak çıkarılan PUBG Mobile, 11. sezonu heyecanla bekleniyor. Yakın zamanda paylaşılan resmi afiş daha da meraklandırdı. Pubg mobile 11. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı hbaerimizde sizlerle..

PUBG MOBİLE 11.SEZON NE ZAMAN?

PUBG Mobile 11. sezon için artık geri sayımı başladı. 8 Ocak’ta sona erecek olan 10. sezonun ardından popüler Battle Royale oyunu kullanıcılarla 0.16.5 güncellemesini buluşturacak. 9 Ocak‘ta yayınlanması beklenen güncelleme için şimdilik resmi bir açıklama yok. Bu yüzden güncellemenin boyutundan ve tam tarihinden emin olamıyoruz. Ancak 11. sezonu getirecek olan güncelleme için ilk görsel, mobil oyunun resmi Twitter hesabından paylaşılmış durumda. 10. sezonda bizi Wasteland’e götüren yapım yeni sezonla geleceğin kapıları aralanıyor. İki yeni görsel paylaşılan sezon cyberpunk rüzgarları estirecek gibi görünüyor.

PUBG MOBİLE 11. SEZON ÖZELLİKLERİ NELER?

Daha önce ortaya çıkan görüntülerin sağladığı bilgilere göre güncelleme; yeni bir paraşüt ve yeni bir MK-14 baskısı içeren Ace tier ödülleri ve AKM için Glacier Lab baskısı içeren Gold Tier ödüllerini beraberinde getirecek. Oyunun lobisini kış için yeniden düzenleyen güncelleme, kış temalı araba baskıları ve kış temalı kostümleri de oyunun içeriğine dahil edecek.

Bu kış yeniliklerinin yanında güncelleme ile oyuna yeni bir AWM baskısı ve TDM oyun modunda ekipmana dair değişiklikler eklenecek. Oyuncular TDM modunda ekipmanlarını önceden düzenleme şansına sahip olacaklar ve dahası; oyunun farklı modlarının dosyalarını daha sonra oynamak için indirebilecekler.