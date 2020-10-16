16 Ekim 2020 Cuma 14:39 | Son Güncelleme:
PS 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? PlayStation 5 ne zaman çıkacak?
PS 5 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi kesinleşti. Sony, dünya genelinde büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PS 5'in yeni lansmanını geçtiğimiz ay yapmıştı. Canlı yayında PlayStation 5 konsolunun özellikleri tanıtılmış ve birkaç oyun oynanmıştı. PlayStation 5 Türkiye çıkış tarihi duyuruldu.
Merakla beklenen PlayStation 5 Türkiye satış fiyatı belli oldu. Aynı zamanda çıkış tarihi de netleşti. Sony geçtiğimiz ay PlayStation 5 lansmanını yapmıştı. Yeni nesil oyun konsolu tanıtılmış fakat Türkiye fiyatı ve satışa sunulacak tarih bildirilmemişti.
PS 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
PlayStation 5'in Ultra HD Bluray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye'de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS 5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.
PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de de piyasaya çıkacak. PS 5 Dijital Sürüm modeli ise 2021'de Türkiye'de çıkacak.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
- GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz
- İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek – 3,5 GHz
- Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
- GPU mimarisi: Özel RDNA 2
- Bellek bant genişliği: 448 GB/sn
- Harici depolama: USB HDD desteği
- Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü
- Dahili depolama: 825 GB SSD
- IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)
- Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu