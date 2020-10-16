PS 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Merakla beklenen PlayStation 5 Türkiye satış fiyatı belli oldu. Aynı zamanda çıkış tarihi de netleşti. Sony geçtiğimiz ay PlayStation 5 lansmanını yapmıştı. Yeni nesil oyun konsolu tanıtılmış fakat Türkiye fiyatı ve satışa sunulacak tarih bildirilmemişti.

PS 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5'in Ultra HD Bluray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye'de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS 5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de de piyasaya çıkacak. PS 5 Dijital Sürüm modeli ise 2021'de Türkiye'de çıkacak.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?