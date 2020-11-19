PlayStation 5 satışa çıktı... İşte PS 5 Türkiye satış fiyatı

Sony, PS 5'in Türkiye'de satışa sunulduğunu açıkladı. Bir süredir satış fiyatını merak edenler için ise PS 5 Türkiye fiyatı belli oldu.

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Firma, PS5'in Türkiye fiyatını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

PLAYSTATION 5 YURTDIŞI FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

PLAYSTATİON 5’TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Sony geçtiğimiz haftalarda platformda yer alacak oyunları da şu şekilde açıklamıştı:

Grand Theft Auto 5 (“expanded and enhanced” – Rockstar) – 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Holiday 2020

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – TBA

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – TBA

Project Athena (Square Enix) – TBA

Stray (Annapurna Interactive) – 2021

Returnal (Housemarque) – TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) – TBA

Destruction Allstars (Lucid) – TBA

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) – TBA

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – TBA

Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks) – 2021

Jett: The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) – Holiday 2020

Godfall (Counterplay Games/Gearbox) – Holiday 2020

Solar Ash (Heart Machine) – 2021

Hitman 3 (IO Interactive) – January 2021

Astro’s Playroom (Japan Studio) – TBA

Little Devil Inside – TBA

NBA 2K21 (2K) – Fall 2020

BugSnax (Young Horses) – Holiday 2020

Demon’s Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) – TBA

Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) – TBA

Resident Evil 8: Village (Capcom) – 2021