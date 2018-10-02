HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Teknoloji
  3. Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi

Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi

Pl%C3%BCton%E2%80%99un+milyarlarca+mil+%C3%B6tesinde+yeni+bir+cisim+ke%C5%9Ffedildi

Plüton'un milyarlarca mil uzağında ve "the Goblin (Gulyabani)" adını verdikleri yeni bir cisim tespit edildi.

Uluslararası Astronomi Birliğine bağlı Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada, Güneş Sistemi içinde Plüton'un milyarlarca mil uzağında, kendine ait yörüngesi olan bir cisim keşfedildiği belirtildi.

Bilim insanları söz konusu cisme "the Goblin (Gulyabani)" adını verdiklerini belirtti.

Carnegie Bilim Enstitüsü Gök Bilimcisi Scott Sheppard, cisme, Güneş Sistemi'nde var olduğuna inanılan 9'uncu gezegen olabilecek "Planet X'i" ararken ulaştıklarını belirterek, "Bu keşifle Planet X'in gerçekten var olma ihtimali yüzde 90'a ulaştı." diye konuştu.

Varlığı ilk kez 1915'te Percival Lowell tarafından öngörülen Plüton'u, 1930'da Clyde Tombaugh keşfetmişti. 76 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006'da "cüce gezegen"liğe düşürülmüştü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çıraklara aylık bin 602 lira harçlık verilecek

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar