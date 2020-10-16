Playstation 5'in Türkiye fiyatı açıklandı

Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, yeni konsolu PlayStation 5'in 19 Kasım'da Türkiye pazarına 8299 liradan satışa çıkacağını açıkladı.

PlayStation resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde;

"PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir"