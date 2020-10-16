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16 Ekim 2020 Cuma 15:18 | Son Güncelleme:

Playstation 5'in Türkiye fiyatı açıklandı

Playstation 5'in Türkiye fiyatı açıklandı

Üretici firma Sony, PlayStation 5'in (PS5) Türkiye fiyatını açıkladı.

Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, yeni konsolu PlayStation 5'in 19 Kasım'da Türkiye pazarına 8299 liradan satışa çıkacağını açıkladı.

PlayStation resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde;

"PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir"

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