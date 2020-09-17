PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi netleşti! Sony, dünya genelinde büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PS5’in yeni lansmanını yaptı. Sony tarafından yapılan canlı yayında birçok oyun oynandı ve konsolun özelliklerine dair bazı tanıtımlar yapıldı. Binlerce oyun tutkununun merak ettiği “PS5 fiyatı ne kadar olacak?” sorusu da yanıt buldu. İşte PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı...



PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Sony PlayStation 5’in lansmanında konsolun çıkış tarihini açıkladı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre; PS5 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.

PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sony tarafından paylaşılan bilgiye göre; PlayStation 5 standart sürüm fiyatı 499 dolar, PlayStation 5 Dijital sürüm fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

Blu-ray disk sürücülü PS5: 499 dolar

Disk sürücüsüz tamamıyla dijital PS5: 399 dolar

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?