PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Teknoloji ve oyun tutkunlarının heyecanla beklediği PlayStation 5'in lansmanı bugün gerçekleşen etkinlikle yapıldı. Daha önce tanıtımı yapılan PS5'in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! Çeşitli oyunların oynandığı lansmanda yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 499 dolar, disksiz dijital versiyon ise 399 dolardan satışa sunulacak. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS5 ne zaman çıkacak?
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi netleşti! Sony, dünya genelinde büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PS5’in yeni lansmanını yaptı. Sony tarafından yapılan canlı yayında birçok oyun oynandı ve konsolun özelliklerine dair bazı tanıtımlar yapıldı. Binlerce oyun tutkununun merak ettiği “PS5 fiyatı ne kadar olacak?” sorusu da yanıt buldu. İşte PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı...
PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Sony PlayStation 5’in lansmanında konsolun çıkış tarihini açıkladı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre; PS5 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.
PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Sony tarafından paylaşılan bilgiye göre; PlayStation 5 standart sürüm fiyatı 499 dolar, PlayStation 5 Dijital sürüm fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.
Blu-ray disk sürücülü PS5: 499 dolar
Disk sürücüsüz tamamıyla dijital PS5: 399 dolar
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
- GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz
- İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek – 3,5 GHz
- Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
- GPU mimarisi: Özel RDNA 2
- Bellek bant genişliği: 448 GB/sn
- Harici depolama: USB HDD desteği
- Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü
- Dahili depolama: 825 GB SSD
- IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)
- Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu