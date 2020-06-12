PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 özellikleri neler, tasarımı nasıl?

PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri oyun tutkunları tarafından merak ediliyor. PlayStation 5 tanıtımı korona virüsü salgını nedeni ile online olarak gerçekleşti. Tanıtımı milyonlarca kişi izledi. PlayStation 5 tanıtımında dikkat çeken oyunlar arasında Spiderman, Solar Ash, Grand Turismo 7, Horizon 2, Hitman ve NBA 2K21 yer aldı. Heyecanla beklenen PlayStation 5'in fiyatı ise oyunseverleri düşündüren cinsten.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak çıkan haberlere göre PS5’in satış fiyatının 599 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat ABD için tahmin edilen satış fiyatı olup, Türkiye'ye geliş fiyatı ise uygulanan vergilerle yükseliyor.

Bilindiği üzere Türkiye’de geçen nisan ayında oyun konsollarına yüzde 50’lik gümrük vergisi getirildi. Böylece oyun konsollarından alınan yüzde 20’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye bir de yüzde 50 oranında gümrük vergisi de eklenmiş oldu. AncakTürkiye’de gümrük vergisi 1 Ekim 2020 tarihinden sonra ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

PlayStation 5'in ne zaman satışa sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin daha önceden yaptığı açıklamalara göre PlayStation 5’in bu yılın (2020) son çeyreğinde satışa çıkarılması bekleniyor.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz'e kadar

Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1), (Televizyonların da desteklemesi gerekiyor)

PLAYSTATION 5 BAZI OYUNLARI

Spider-Man: Miles Morales (2020), Stray, Bugsnax (2020), Gran Turismo 7, Grand Theft Auto V (2021),Project Athia, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal,Deathloop, Demon’s Souls, GhostWire: Tokyo, Godfall,Horizon Forbidden West, Goodbye Volcano High, Hitman III (2021),NBA 2K21 (2020),Pragmata, Resident Evil VIII (2021),Solar Ash (2021).