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  3. Piyasaya çıkacağı tarih belli oldu! Görüntüsü internete sızdı

Piyasaya çıkacağı tarih belli oldu! Görüntüsü internete sızdı

Piyasaya çıkacağı tarih belli oldu! Görüntüsü internete sızdı

Samsung, Galaxy Fold'u satışa sunmamış olmasına karşın cihazın ikinci nesil sürümünün ilk konsept görüntüleri internette ortaya çıkarken piyasaya sunulacağı tarih belli oldu

Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold, bazı teknik sorunlar nedeniyle aylardır satışa çıkamamıştı. Bu durum, kullanıcıların kafalarını bir yandan karıştırırken, diğer yandan da şirket bir an önce test sürecini sona erdirip ürününü tüketicilerle buluşturmak istiyor. Ancak tüm bunlar olurken internete sızan Galaxy Fold'a ait konsept görüntüler dikkatleri bu yeni telefona çevirmeyi başardı. 

PİYASAYA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Şirkete yakın kaynaklar Eylül ayını işaret ediyor. Galaxy Fold 2'nin gelişi ise en erken 2020 yaz ayları olacak gibi görünüyor.

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