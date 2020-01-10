Pentagon'dan kritik F-35 kararı! İncelemeye alındı

(TM Dijital Haber Merkezi)

Pentagon'un denetim ajansı, United Technology Corp.'a bağlı Pratt & Whitney biriminin neden ABD'deki en büyük silah programı paylarında taşeronlardan daha fazla tasarruf elde etmediğini belirlemek için F-35 motorlarında maliyet ve fiyatlandırma verilerini araştırıyor.

F-35'in tek motor sağlayıcısı olan şirket ve taşeronları, ABD ve onun için inşa edilen 3 binden fazla savaş uçağı için öngörülen 428 milyar dolarlık satın alma maliyetinin 66 milyar dolarını toplamayı hedefliyor.

Ajansın incelemesi, Pratt & Whitney’in, önceki sözleşme üzerinden bugüne kadarki en büyük 12. ila 14. F-35 sözleşme fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 oranında maliyet tasarrufu talep etmesinden sonra başlatıldı. Uçağın geri kalanını inşa eden Lockheed Martin Corp. yüzde 15,3'e varan oranda tasarruf öngörüyor. Pentagon program ofisi aradaki bu büyük farkı merak ediyor.

Savunma Bakanlığı'nın F-35 program ofisi sözcüsü Greg Kuntz yaptığı açıklamada, "Motor fiyatının hava aracı kadar hızlı düşmemesi endişe kaynağı. Vergi mükellefi için en iyi fiyatı almak üzere elimizdeki tüm araçları kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuntz, 15 ila 20 tedarikçinin Savunma Sözleşme Denetim Ajansı tarafından döküm ve dövme dâhil olmak üzere birçok parçayı kapsayan incelemeye dâhil edildiğini söyledi. Pratt & Whitney verilerine göre, bu yaklaşık 280 ABD ve yabancı tedarikçiyi kapsıyor.

Bu tür tedarikçi denetimlerinin yaygın olduğunu söyleyen Kuntz, “Program ofisinin denetimi, bir sonraki üretim müzakerelerimiz öncesinde fiyatlandırmanın daha doğru bir şekilde belirlenmesine olanak tanıyacak. 15. ila 17. sözleşmeler için adil ve makul tahrik sistemi fiyatı bulabileceğiz.” dedi.