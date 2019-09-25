Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6848
  • 6,2245
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Pentagon, ABD askerlerini gen düzenlemesiyle kimyasal ve biyolojik savaştan korumayı amaçlıyor

Pentagon, ABD askerlerini gen düzenlemesiyle kimyasal ve biyolojik savaştan korumayı amaçlıyor

Pentagon, ABD askerlerini gen düzenlemesiyle kimyasal ve biyolojik savaştan korumayı amaçlıyor

ABD'nin Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) Başkanı Steven Walker, gen düzenleme yöntemiyle savaş alanındaki askerlerin kimyasal ve biyolojik savaştan korunmalarının sağlanabileceğini söyledi.

Pentagon'a bağlı devlet kurumu DARPA'nın yöneticisi Steven Walker, araştırmacıların askerlerin genlerini koruyucu amaçlar için başarıyla düzenleyebilmeleri ve kontrol edebilmeleri durumunda, ABD askerlerinin kimyasal ve biyolojik savaştan korunabileceğini söyledi.
 
Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'ndeki bir panelde konuşan Walker, ''DARPA bunu neden yapıyor? Savaş alanındaki bir askerin genomunu kontrol ederek kimyasal silahlardan ve biyolojik silahlardan korumasını sağlamak için. Amacımız asker bedeninin, içini otomatik olarak koruyacak proteinler üretmesini sağlamak.'' dedi.
 
Walker açıklamasında, ''Gelecekteki nüfusun korunması için yeterince antivirüs veya aşı biriktiremezsiniz. Bu alanda sonuçlanmış araştırmalar olmasa da biz bu yüzden insan vücudunun antikor fabrikası olmasını istiyoruz.'' dedi.
 
Öte yandan New England Tıp Dergisi'nde (NEJM) bu ayın başlarında yayımlanan bir çalışmada, Pekin Üniversitesi Kök Hücre Araştırma Merkezinde CRISPR (DNA dizilimleri kümesi) alanındaki teknolojinin uygulandığı, bir hastanın akut lenfoblastik lösemi tedavisinin başarılı olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Taner Ölmez'den 'Doktor Ali Vefa' itirafı
O eleştirilere yanıt verdi
Hande Doğandemir fena yakalandı! Sosyal medyanın diline düştü
Buse Varol ticarete atılıyor! Tam 500 bin TL'ye...
Sürpriz nikahın ardından hamilelik açıklaması
<p>Neşet Ertaş´ı vefatının 7. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.</p>

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş´ı Vefatının 7. Yılında Özlemle Anıyoruz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları ve özellikleri

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede