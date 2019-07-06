iPhone 11'in üç kameralı tasarımı için özel kılıf üretildi

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili en ciddi tasarım bilgisi ortaya çıktı. Popüler kılıf üreticisi Ghostek, iPhone 11’in son halinin belli olduğunu ve hatta yeni iPhone modelleri için özel kılıfların üretimine başladığını duyurdu. Gelen haberlere göre firma ön sipariş almaya başladığı iPhone 11 kılıfları için ürünün resmi tanıtım tarihinden bir ay önce, Ağustos ayında sevkiyata başlayacak.

Ghostek’in ürettiği kılıflardan da anlaşıldığı üzere iPhone 11 üç arka kamera ile gelecek ve standart modelinin ekranı iPhone XS modelinde olduğu gibi 5.8 inç büyüklüğünde olacak.

3 FARKLI MODEL: XI, XI MAX, XIR

Ghostek’in paylaştığı bilgilere göre yeni iPhone 3 farklı modelden oluşuyor. Her biri için özel kılıfı olan bu modeller şöyle: iPhone XI (iPhone 11),iPhone XI Max (iPhone 11 Max),iPhone XIR (iPhone 11 R).

(Habertürk)