Nvidia GeForce RTX 270 tanıtıldı!

Nvidia,GeForce RTX 2070 ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre RTX 2070'in iki farklı versiyonla piyasaya çıkacak. Aynı zamanda GeForce RTX 2070, üç hafta içinde satışa sunulacak.

Nvidia, RTX 2070 ile birlikte 1,410 MHz seviyesinde olan saat hızını, hız aşırtmayla (overclock) 1,620 MHz'e kadar çıkaracak. Founders Edition’da ise 90 MHz hız aşırtma ve önceki nesil Founders Edition kartlarında kullanılan soğutucunun yerine yenilenmiş bir soğutma sistemi getirilecek.

Nvidia GeForce RTX’in başlangıç fiyatı 499 dolara Founders Edition versiyonu ise 599 dolar olarak belirlendi.

Ekran kartlarının piyasaya çıkacağı tarih ise 17 Ekim olarak açıklandı.

(hürriyet)