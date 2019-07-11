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  3. Norveçli araştırmacılar: Batan nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk

Norveçli araştırmacılar: Batan nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk

Norveçli araştırmacılar: Batan nükleer denizaltından radyasyon sızıntısı bulduk

Norveçli araştırmacılar, 30 yıl önce batmış olan bir Sovyet nükleer denizaltından bir radyasyon sızıntısı bulunduklarını açıkladılar.

TM Dijital Haber Merkezi

Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü, 1989 yılında batmış olan bir Sovyet nükleer denizaltından bir radyasyon sızıntısı bulunduklarını, ancak sızıntı seviyesinin düşük olduğunu, insanlar veya balıklar için risk teşkil etmediğini bildirdi.

Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsünden Hilde Elise Heldal, "Sızıntı seviyesi endişe verici derecede yüksek değil." dedi.

Enstitü, bulguların Norveç Denizi’nin herhangi bir yerindeki litre başına yaklaşık 0.001 Bq olan radyoaktivitenin aksine litre başına yaklaşık 100 Bq olduğunu söyledi.

Heldal, "Bulgunun, Norveç balık ve deniz ürünleri üzerinde çok az etkisi var. Genel olarak, Norveç Denizi'ndeki sezyum seviyeleri çok düşük ve enkaz çok derin olduğundan radyoaktivite kaynaklı kirlilik hızla seyreltiliyor." ifadelerini kullandı.

1989 SOVYET NÜKLEER DENİZALTI KAZASI

K-278 Komsomolets isimli Sovyet denizaltısı Norveç açıklarındayken çıkan bir yangın nedeniyle battığında içinde 69 kişi bulunuyordu. 27 kişi denizaltından kurtulmayı başarırken 42 kişi yaşamını yitirmişti.

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