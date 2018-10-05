Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri!

Son günlerde teknoloji gündeminde yer bulan akıllı telefonlardan biri olan Nokia 7.1 nihayet resmiyet kazandı. HMD Global’in orta segmente hitap eden yeni modeli şık tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

HMD Global’ın orta segmentteki yeni modeli, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. Kullanıcı tercihine göre sistemini 3GB ya da 4GB RAM ile destekleyen Nokia 7.1 dahili depolama alanında da 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor.

1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde, 5.84 inçlik PureDisplay teknolojisine sahip çentikli bir ekranla gelen Nokia 7.1, Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor.

Telefonun arka tarafında 12MP + 5MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Ön tarafında ise AI destekli yüz tanıma özelliğine sahip 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Kamera tarafında Zeiss imzası taşıyan cihaz, 3060 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan besleniyor.

HMD’nin hızlı şarj teknolojisini de barındıran Nokia7.1, sadece yarım saat içerisinde yüzde 50’ye kadar şarj olabiliyor.

Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile gelen cihaz önümüzdeki Kasım ayında ise Android 9 Pie’a yükseltilecek.

Telefonun satış fiyatı ise 349 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ülkemizdeki fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil.

(donanımgunlugu)