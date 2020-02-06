Netflix kullanıcılarını üzen haber... Türkiye'den kaldırıldı!

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede hizmet veriyor. Farklı abonelik paketleri bulunan platformda kullanıcılar, kendilerine uygun paketi seçerek ödeme yapmaya ve kullanmaya başlıyor. Ayrıca, 30 günlük ücretsiz deneme süresi de kullanıcılara sunuluyor. Ancak Netflix Türkiye’den resmi açıklama gelmese de Netflix ücretsiz deneme süresi için kötü haber ortaya çıktı.

NETFLİX’İN ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ TÜRKİYE İÇİN TARİH OLDU

Netflix Türkiye internet sitesine girip deneme süresini başlatmak isteyen kullanıcılar için artık bu seçeneğin olmadığını görüyoruz. Netflix Destek sayfasında da konuyla ilgili şu açıklama yer alıyor:

“Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.

Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir.

Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Bu açıklama dışında Netflix Türkiye’den konuyla ilgili herhangi bir duyuru gelmedi. Ancak Netflix 30 günlük ücretsiz deneme süresinin birçok kullanıcı tarafından suistimal edildiği de biliniyor.

(ShiftdeIete)