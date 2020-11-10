NASA'nın ekibi Türk'e emanet

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yeni projesine liderlik edecek. Görev kapsamında Güneş sistemimiz dışındaki hangi yakın gezegenlerin yaşama ev sahipliği yapmaya uygun olabileceği araştırılacak. NASA Astrobiyoloji Programı, Arizona Üniversitesi’ndeki iki ekip de dahil olmak üzere ICAR programını başlatmak için sekiz yeni disiplinler arası araştırma ekibi seçti. Türk bilim insanı Betül Kaçar ve Dániel Apai liderliğindeki ekipler, 40’ı aşkın öneri arasından seçildi.

‘GÜZEL HABERİM VAR’



Betül Kaçar kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA’nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim.”

BAŞARIYLA DOLU BİR HAYAT



Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gördü ve 20 yaşında ABD’ye yerleşti. 20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü. 2012’de Harvard Üniversitesi’ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı. Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.

12 MİLYON DOLARLIK FON



NASA, Güneş Sistemi’nin dışındaki gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığının araştırılması için Arizona Üniversitesi’ndeki astrobiyoloji araştırmacılarına 12 milyon dolar fon sağladı.

