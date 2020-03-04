NASA'dan tüyler ürperten açıklama! 4 kilometre çapında!

İngiliz Daily Express gazetesinin haberine göre, uzmanlar göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı.

Ancak uzmanlar göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde.

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda.

1998 OR2'nin 29 Nisan 2020‘de Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde.