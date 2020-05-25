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  3. NASA 8 ay karantinaya girecek çalışanlarını arıyor!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:08 | Son Güncelleme:

NASA 8 ay karantinaya girecek çalışanlarını arıyor!

NASA 8 ay karantinaya girecek çalışanlarını arıyor!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ve Ay görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörde olduğu gibi uzay araştırmalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. 

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak kişilerin astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek. Rusya’daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya’yı akıcı konuşmaları bekleniyor. 

ASKERİ EĞİTİMLERİN OLMASI GEREKİYOR

Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.

Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti. 

NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.


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