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  • NASA'dan Ay yüzeyine 4G teknolojisi... 2028 yılına kadar kurulması hedefleniyor
19 Ekim 2020 Pazartesi 22:51 | Son Güncelleme:

NASA'dan Ay yüzeyine 4G teknolojisi... 2028 yılına kadar kurulması hedefleniyor

NASA'dan Ay yüzeyine 4G teknolojisi... 2028 yılına kadar kurulması hedefleniyor
AA

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay yüzeyine 4G kablosuz sinyal ağı yerleştireceği belirtildi.

NASA ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı. 

AA'nın aktardığı habere göre, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.

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