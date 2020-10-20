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20 Ekim 2020 Salı 10:44 | Son Güncelleme:

NASA ve Nokia, Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak

NASA ve Nokia, Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
AA

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve teknoloji firması Nokia Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı. 

AA'nın CNN televizyonuna dayandırdığı haberinde NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

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