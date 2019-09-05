NASA ve ESA, 2021 yılında bir asteroidi vuracak

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzmanları DART (Dünya’ya çarpma tehlikesi bulunan asteroitlerin vurulmasına yönelik bir proje) kapsamında gelecek hafta İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelecek.

NASA, Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX ile 2021 yılında Falcon 9 roketi ile Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılacak Çifte Asteroit Yönlendirme Testi’ni (DART) başlatmak için 69 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı.

ÇİFTE ASTEROİT YÖNLENDİRME TESTİ: DART

DART, NASA’nın gezegen savunma programının bir parçası olarak Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda geliştirilmekte olan bir görevdir. Uzay aracı, asteroid Didymos’a seyahat etmek için bir elektrikli itki sistemi kullanacak. DART’ın, asteroit Didymos’un uydusu olan ve Didymoon adı verilen altı kilometre hızla dönen küçük bir uyduyla çarpışması planlanıyor.

Genişletilmiş Güneş Enerjisi Dizileri (ROSA) ile DART uzay aracının gösterimi

Gökbilimciler, çarpışma etkisinin enerjisinin uyduya ne kadar iyi aktarıldığının ölçülmesini ve Didymos etrafındaki değişimi ölçecekler. Bu proje, bilim insanlarının Dünya ile çarpışma rotasında bir asteroid saptırmanın bir yolu olarak önerilen “kinetik çarpma” yaklaşımının etkinliğini ölçmelerine yardımcı olacak.

DART misyonunun çarpışma şeması

69 milyon dolarlık fırlatma fiyatı, Falcon 9’un başlattığı NASA sözleşmelerinden önemli ölçüde düşük. NASA, SpaceX’le Ekim 2017’de yapılan sözleşmede, Kasım 2020’de Sentinel-6A uydusunu Falcon 9 roketi ile fırlatması için toplam 97 milyon dolar, Nisan 2021’de yine bir Falcon 9 roketi ile Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) uydusunu fırlatması için 112 milyon dolar değerinde bir sözleşme yapmıştı.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, bir açıklamasında, “SpaceX, bu önemli gezegenler arası görevi desteklemek için NASA ile olan başarılı ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyor.” açıklamasında bulundu.

İKİZ ASTEROİT: DİDYMOS

Asteroidin büyük olanının (Didymos A) çapı 780, yörüngesinde dolaşan küçük asteroidin (Didymos B) çapı ise 160 metre. Yani Mısır’daki Büyük Piramit kadar bir kaya kütlesi.