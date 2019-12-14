NASA, Jüpiter'de oldukça büyük bir kasırga keşfetti

NASA'dan bilim insanları, 3 Kasım 2019 tarihinde Jüpiter'in güney kutbunda büyük bir kasırga keşfettiklerini açıkladılar.

Webtekno'nun aktardığına göre NASA'nın Juno uzay aracının baş araştırmacısı Scott Bolton, yaratıcılık ve analitik düşüncenin bir kez daha NASA'nın çok işine yaradığını belirtti.

Bolton, keşif sırasında Juno'nun gezegenin 3 bin 500 kilometre uzağında veri toplamaya çalıştığını, tam bu sırada yörüngenin uzay aracını Jüpiter'in gölgesine doğru taşıdığını fark ettiklerini söyledi. Juno güneş enerjisiyle çalıştığı için bu durum büyük risk demekti.

Bolton, bu durumun gerçekleşmesi hâlinde Juno'da büyük sorunlar yaşanabileceğini belirtti. Bilim insanı, araştırmacı ekibin enerjiyi koruma ve çekirdeği sıcak tutma için yollar aradığını, bu sırada mühendislerin 'Jüpiter'in gölgesinden atlamak' fikrini geliştirdiğini söyledi.

Juno için çalışan Roma Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Alessandro Mura, kasırgayı Juno'nun Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) aracı ile keşfettiklerini açıkladı. Yeni kasırganın Teksas eyaleti büyüklüğünde olduğunu söyleyen Mura, daha önce keşfedilen altı kasırgadan daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. JIRAM'dan elde edilen yeni bilgilerin, beşgen şeklinde dizilmiş kasırgalar şemasından altıgen bir şemaya doğru geçişe işaret edebileceği belirtiliyor.

Juno için çalışan Kaliforniya Üniversitesi'nden Cheng Li, kasırgaların Jüpiter'de daha önce görmedikleri olaylar olduğuna dikkat çekiyor. Akışkan hareketlerine dair yeni bir fizik gördüklerini kaydeden Li, Jüpiter gibi dev gezegenlerin atmosferlerinin nasıl işlediğine dair de yeni bilgiler de elde ettiklerini belirtiyor.

NASA'nın Juno uzay aracı, 5 Ağustos 2011 tarihinde Florida'dan fırlatılmış ve araç 4 Temmuz 2016 tarihinde Jüpiter'in yörüngesine yerleşmişti.