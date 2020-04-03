NASA Hubble Uzay Teleskobu nedir? NASA Hubble doğum günü fotoğrafı nasıl görüntülenir?

NASA Hubble Uzay Teleskobu görüntüleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doğum gününde uzayın ve yıldızların nasıl göründüğüne dair görsellerin kullanıma açılması gündem konusu oldu. NASA Hubble doğum günü fotoğrafı nasıl görüntülenir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. Hubble ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

NASA HUBBLE UZAY TELESKOBU NEDİR?

NASA'nın 1990'lı yıllardan itibaren aktif olarak kullandığı bir uzay teleskobudur. Bu teleskoptan gökyüzü ve yıldızların izleme işlemi bilimsel olarak gerçekleştirilmekte ve araştırmalarda kullanılmaktaydı.

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş; Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobudur. İlk uzay teleskobu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır. HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının da bir parçasıdır.

NASA HUBBLE DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI GÖRÜNTÜLEME

NASA HUBBLE UZAY TELESKOBU İÇİN TIKLAYINIZ!

-Hubble internet sitesine girildiğinde ana sayfada çıkan ekran üzerinden "Select Month" kısmına doğum ayı, "Select Date" kısmına ise doğum günü yazılıyor.

-Bilgileri girdikten sonra "submit" tuşuna tıklanıyor.

-Ekrana gelen plan görüntüsü, doğduğunuz gün Hubble teleskobunun çektiği görüntüyü oluşturmuş oluyor.

-Görüntü indirilebilir. Bunun için ise bilgi ekranının üzerindeki "See Full İmage" tuşuna tıklanıyor.

-Büyük ekran olarak açılan görüntü bu şekilde kaydedilebilir.