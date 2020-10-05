05 Ekim 2020 Pazartesi 22:18 | Son Güncelleme:
NASA: Fark etmemişiz! Venüs'te yaşam belirtisi 42 yıl önce bulunmuş
Bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen ‘fosfin' adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.
Araştırmacılar, 1978’de Venüs’e gönderilen Pioneer 13 isimli uzay aracının verilerini tekrar inceledi ve fosfin varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştı. Bunun üzerine NASA, 42 yıl önce fosfini bulduklarını ancak o zaman fark etmediklerini açıkladı.