NASA: Fark etmemişiz! Venüs'te yaşam belirtisi 42 yıl önce bulunmuş

Araştırmacılar, 1978’de Venüs’e gönderilen Pioneer 13 isimli uzay aracının verilerini tekrar inceledi ve fosfin varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştı. Bunun üzerine NASA, 42 yıl önce fosfini bulduklarını ancak o zaman fark etmediklerini açıkladı.

