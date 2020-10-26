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26 Ekim 2020 Pazartesi 20:09 | Son Güncelleme:

NASA duyurdu... Ay'da su bulundu

NASA duyurdu... Ay'da su bulundu

Son Dakika Haberleri.. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Ay'da suyun keşfedildiği bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’da su keşfettiklerini açıkladı. Suyun, Ay’ın yarım küresinde yer alan bir kraterde keşfedildiği bildirildi.

USA Today'da yer alan habere göre, NASA, bugün yaptığı açıklamada, Ay'ın güneşli yüzeyinde suyun keşfedildiğini duyurdu. Bu, suyun Ay yüzeyine dağılmış olabileceğini gösteren önemli bir açıklama olarak kayda geçti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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