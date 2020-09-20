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20 Eylül 2020 Pazar 16:34 | Son Güncelleme:

NASA duyurdu: 31 Ekim'de "Mavi" dolunay gerçekleşecek

NASA duyurdu: 31 Ekim'de "Mavi" dolunay gerçekleşecek
DHA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim'de nadir görülen ‘mavi dolunay' gerçekleşeceğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek.

DHA'nın aktardığı habere göre, bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. 

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

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