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10 Haziran 2019 Pazartesi 17:18 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:19

NASA, böyle bir olayın ilk defa tespit edildiğini açıkladı

NASA, böyle bir olayın ilk defa tespit edildiğini açıkladı

NASA, Güneş'ten sonra ilk defa bir yıldızın Koronal Kütle Atımı'nı (CME) görüntülediğini duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta bulunan HR 9024 adlı bir yıldızın Koronal Kütle Atımı'nı (CME) tespit ettiğini ve bunun Güneş dışında CME'si gözlemlenebilen ilk yıldız olduğunu belirtti.

CME (Coronal Mass Ejection – Koronal Kütle Atımı), Güneş rüzgârının ani olarak artmasına neden olan patlamalardır. Patlama esnasında Güneş koronasındaki hafif izotoplar ve Plazma Güneş Manyetik alanı boyunca uzaya yayılır. CME'ler ile güneş patlamaları ve güneş lekeleri arasında ilişki mevcuttur.

NASA konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Güneş dışı bir CME'nin ilk defa gözlenmesidir. Gözlem, Dünya'dan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta bulunan HR 9024 adlı yıldızda yapıldı. Olay esnasında yoğun bir X-ışını flaşı takip edildi, ardından dev bir plazma kabarcığı, yani yüklü parçacıklar içeren sıcak gaz salınımı oldu." denildi.

Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından yapılan bu gözlem sayesinde CME'lerin saptanması ve oluşumu hakkında yeni bilgiler elde edilebileceği belirtildi.

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