NASA, Bennu'yu nükleer silahla vurmak istiyor

Bilim adamları, 20 Ekim’deki tarihi iniş öncesi göktaşının, yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptadı. Dünya’ya doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen ‘Bennu’ isimli astreoit NASA’yı harekete geçirdi. NASA’nın öncelikli planı Bennu’nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Çekiç isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor. NASA’nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya’dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.