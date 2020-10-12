  • $7,888
  • 9,3206
  • 487.555
  • 1178.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Ekim 2020 Pazartesi 23:42 | Son Güncelleme:

NASA, Bennu'yu nükleer silahla vurmak istiyor

NASA, Bennu'yu nükleer silahla vurmak istiyor

NASA'nın OSIRIS-Rex uzay aracı, Bennu göktaşının içinin dışından daha az yoğun olabileceğini ortaya koydu.

Bilim adamları, 20 Ekim’deki tarihi iniş öncesi göktaşının, yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptadı. Dünya’ya doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen ‘Bennu’ isimli astreoit NASA’yı harekete geçirdi. NASA’nın öncelikli planı Bennu’nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Çekiç isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor. NASA’nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya’dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Cephe hattında neler yaşanıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni Zigana Tüneli'nin havalandırma sistemi Avrupa'da ilk olacak

Çocuklara kitapları sevdirmenin 10 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.