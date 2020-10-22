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  • NASA, Bennu göktaşına göndermişti: OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı
22 Ekim 2020 Perşembe 09:53 | Son Güncelleme:

NASA, Bennu göktaşına göndermişti: OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntülerini yayınladı.

NASA tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, OSIRIS-REx uzay aracı 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi başardı.

Yüzeyden en az 60 gram numune toplamak için gönderilen aracın asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı ise henüz bilinmiyor.

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