MSI, Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu

Yeni NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartlari, RTX’in 2.neslini oluşturuyor ve yeni RT ve Tensor çekirdekleri ile çoklu akış işlemcileri sayesinde oyunlara ve tasarım uygulamalarına çarpıcı görseller, yüksek FPS değerleri ve yapay zeka hızlandırma özellikleri getiriyor.



mimarisi ile önceki nesile göre Watt başına 1.9 kat daha yüksek performansa sahip RTX 30 serisi, 8K dahil tüm çözünürlüklerde grafik deneyimini geliştiriyor. GeForce RTX 3090, 3080, ve 3070 grafik işlemciler, NVIDIA’nın tarihi boyunca yaşadığı en büyük nesil sıçramasını temsil ediyor.

MSI GEFORCE RTX 30 SERİSİ EKRAN KARTLARI



MSI, Nvidia Ampere teknolojisini temel alan ekran kartlarından iki serisini tanıtarak oyuncuların beğenisine sundu. Performans ve soğutma teknolojilerini geliştiren MSI, iddialı modellerle piyasadaki başarısını sürdürmek istiyor.

GAMİNG SERİSİ



MSI Gaming serisi ekran kartları bugüne kadar oyunculardan tam not almış gerek sessiz çalışması gerekse soğutma performansı ile yepyeni bir tasarım ve görünüme sahip olacak. Dış taraftan çiftli şekilde birbirine bağlanan fan kanatları sayesinde hava akışı geliştirilmiş TRI FROZR 2 soğutma sistemine yer veriliyor. Fanlar TORX Fan 4.0 tasarımı ile öne çıkıyor. Mat yüzeyli backplate ekran kartının yapısını güçlendirirken aynı zamanda üzerindeki termal pad’ler sayesinde pasif soğutma işlevi görüyor. Kartın dış tasarımı ayrıca Mystic Light ile donatılıyor. Mystic Light Sync ve Ambient Link yazılım desteği ile ekran kartının üzerinden bulunan RGB renkleri ve efektleri PC’nin diğer bileşenleri ile senkronize edilebiliyor. Tüm bu özellikler Dragon Center yazılımı aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

VENTUS SERİSİ



Son derece popüler olan Ventus serisi de TORX Fan 3.0 tasarımı ile güncellenen soğutma sistemi sayesinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kartın 2 ve 3 fanlı versiyonları mevcut. Hem iş hem de oyun için performans odaklı tasarımı sayesinde Ventus grafik kartları, her görevi başarmak için gereken temel özelliklerin tümüne sahip olacağı söyleniyor. Dayanıklı soğutma sistemi, güçlendirilmiş fırçalı yüzeye sahip backplate ve sağlam, estetik görünümü ile her tarzda sisteme mükemmel uyum sağlıyor.

Gaming ve Ventus kartları, MSI’nın Nvidia GeForce 30 serisi ekran kartlarına liderlik edecek serileri olmasına rağmen ileriki süreçte MSI ailesine yeni seriler de katılabilir.