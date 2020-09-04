Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. MSI, Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu
04 Eylül 2020 Cuma 22:57 | Son Güncelleme:

MSI, Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu

MSI, Nvidia GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu

Oyun donanımlarını başarılı markası MSI, Nvidia'nın en yeni ve en heyecan verici GeForce RTX 30 serisi ekran kartları ile üretilen yüksek performanslı devre kartı tasarımı ve gelişmiş soğutma özelliklerine sahip ekran kartlarını tanıttı.

Yeni NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ekran kartlari, RTX’in 2.neslini oluşturuyor ve yeni RT ve Tensor çekirdekleri ile çoklu akış işlemcileri sayesinde oyunlara ve tasarım uygulamalarına çarpıcı görseller, yüksek FPS değerleri ve yapay zeka hızlandırma özellikleri getiriyor.

NVIDIA Ampere mimarisi ile önceki nesile göre Watt başına 1.9 kat daha yüksek performansa sahip RTX 30 serisi, 8K dahil tüm çözünürlüklerde grafik deneyimini geliştiriyor. GeForce RTX 3090, 3080, ve 3070 grafik işlemciler, NVIDIA’nın tarihi boyunca yaşadığı en büyük nesil sıçramasını temsil ediyor.

MSI GEFORCE RTX 30 SERİSİ EKRAN KARTLARI

MSI, Nvidia Ampere teknolojisini temel alan ekran kartlarından iki serisini tanıtarak oyuncuların beğenisine sundu. Performans ve soğutma teknolojilerini geliştiren MSI, iddialı modellerle piyasadaki başarısını sürdürmek istiyor.

GAMİNG SERİSİ

MSI Gaming serisi ekran kartları bugüne kadar oyunculardan tam not almış gerek sessiz çalışması gerekse soğutma performansı ile yepyeni bir tasarım ve görünüme sahip olacak. Dış taraftan çiftli şekilde birbirine bağlanan fan kanatları sayesinde hava akışı geliştirilmiş TRI FROZR 2 soğutma sistemine yer veriliyor. Fanlar TORX Fan 4.0 tasarımı ile öne çıkıyor. Mat yüzeyli backplate ekran kartının yapısını güçlendirirken aynı zamanda üzerindeki termal pad’ler sayesinde pasif soğutma işlevi görüyor. Kartın dış tasarımı ayrıca Mystic Light ile donatılıyor. Mystic Light Sync ve Ambient Link yazılım desteği ile ekran kartının üzerinden bulunan RGB renkleri ve efektleri PC’nin diğer bileşenleri ile senkronize edilebiliyor. Tüm bu özellikler Dragon Center yazılımı aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

VENTUS SERİSİ

Son derece popüler olan Ventus serisi de TORX Fan 3.0 tasarımı ile güncellenen soğutma sistemi sayesinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kartın 2 ve 3 fanlı versiyonları mevcut. Hem iş hem de oyun için performans odaklı tasarımı sayesinde Ventus grafik kartları, her görevi başarmak için gereken temel özelliklerin tümüne sahip olacağı söyleniyor. Dayanıklı soğutma sistemi, güçlendirilmiş fırçalı yüzeye sahip backplate ve sağlam, estetik görünümü ile her tarzda sisteme mükemmel uyum sağlıyor.

Gaming ve Ventus kartları, MSI’nın Nvidia GeForce 30 serisi ekran kartlarına liderlik edecek serileri olmasına rağmen ileriki süreçte MSI ailesine yeni seriler de katılabilir.

DSÖ'den Kovid-19 aşısı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
Meteoroloji uyardı... Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak geliyor!
Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili Sakarya Valiliğinden açıklama
Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi
AB'den Doğu Akdeniz önerisi... 'Uluslararası konferans düzenlensin'
Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri

İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri

Türkiye'den Kosova ordusuna destek

Türkiye'den Kosova ordusuna destek

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı