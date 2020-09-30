MSI, GeForce RTX 3080 kapasitör tasarımı değişikliği yapmıyor

Ekran kartlarında iki tür kapasitör bulunuyor. Bunlardan biri POSCAP yapıda kapasitör, diğeri MLCC yapıda kapasitör. POSCAP yapıdaki kapasitörler daha büyük ve sıcaklıklara daha dayalıklı. Bunun yanında daha pahalı fakat yüksek frekanslarda performans düşüklüğü yaratıyor.

İkinci tür kapasitör MLCC yapıdaki kapasitörler. MLCC kapasitör daha küçük yapıda, POSCAP’a oranla daha ucuz ve yüksek frekanslarda performansı daha iyi. Fakat sıcaklığa çok dayanıklı olmadığı için POSCAP’a oranla daha sık çatlıyor.

Çıkan haberde, şimdiye kadar yayınlanmış kullanıcı raporlarında özel tasarım RTX 3080 ekran kartlarının tasarımında kullanılan kapasitörlerin tamamı POSCAP yapısında olduğu ve bu yüzden sık sık çökme sorunları yaşandığı idi. Haberin devamında MSI bu sorundan dolayı sessiz sedasız RTX 3080 ekran kartlarının arka plaka görsellerini sitelerinden çıkartarak revizeye gitmeye başladığı yönündeydi.

Ayrıca haber MSI GeForce RTX 3080 ekran kartının arka plakasını gösteren fotoğraflar ile desteklenmişti. Bu yayınlanan haberlerin detayında ise iddiaya göre MSI, RTX 3080 Gaming X Trio modelinde 5 adet POSCAPS kullanmış ve daha sonradan 4 POSCAP ve 2 MLCC kapasitör tasarımını geçmiş, RTX 3080 Ventus 3X modelinde de 6 adet POSCAP kapasitör kullanıyorken 5 POSCAP ve 2 MLCC kapasitör düzeni geçiyor.

Fakat bu habere karşılık MSI yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere göre;

• İlk seri üretim kararı alınan RTX 3080 modelleri için herhangi bir değişikliğe gidilmedi. RTX 3080 Ventux 3X modeli için hiçbir zaman 6 adet POSCAPS olarak üretilmedi. Seri üretim kararı alınan tasarım 5 POCAP + 1 MLCC olarak üretildi. Aynı şekilde RTX 3080 GAMING X TRIO modeli de hiçbir zaman 4+2 dizilimi ile üretilmedi. Seri üretime 5+1 düzeli ile gidildi.

• Bahsi geçen haberlerdeki gibi seri üretilen MSI GeForce RTX 3080 ekran kartlarında revizeye gidilmedi.

• Haberde kullanılan fotoğraflar MSI web sitesinde yayınlanmış, üretim öncesi test örnekleri olarak kullanılmıştır. Bunu gören bazı kimseler MSI’ın ürünlerinde kapasitör tasarımında değişikliğe gidildiği gibi bir fikre kapılmıştır. Bütün bu iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.