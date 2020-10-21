21 Ekim 2020 Çarşamba 12:49 | Son Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı: Minyatür Bomba Projesi başarıyla test edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Minyatür Bomba Projesi kapsamında sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taaruz test atışı başarıyla gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında taaruz test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi"
Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l57k9fnV4u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020