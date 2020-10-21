MSB görüntüleri paylaştı: Minyatür Bomba Projesi başarıyla test edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında taaruz test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi"