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  3. Moskova açıkladı! Apple Rusya'dan çekiliyor mu?

Moskova açıkladı! Apple Rusya'dan çekiliyor mu?

Moskova açıkladı! Apple Rusya'dan çekiliyor mu"

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya´da yürürlüğe giren ve ülke genelindeki bütün bilgisayar ve akıllı telefonlarda Rus yazılımı kullanılmasını öngören yeni yasaya karşın, ABD merkezli Apple´ın muhtemelen Rusya pazarında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Manturov, Rus merkezli Izvestia gazetesinde verdiği röportajda, söz konusu cihazlara Rus yazılımı yüklenmesinin "iş ortaklarının kendilerine kâr getirisi olmayan bu tür kararlar verecek kadar zararlı olmayacağını" belirtti ve birkaç yıl önce benzer bir uygulamanın Çin´de de yapıldığını anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin´in 2 Aralık´ta imzaladığı yeni yasa kapsamında ülke genelindeki bütün akıllı cihazlara Rus şirketler tarafından oluşturulan yazılım yüklenecek.

(DHA)


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