Milli savaş uçağının yazılım çalışması başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi’nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile HAVELSAN’ın işbirliğine imza attığını belirterek, “Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak” ifadesini kullandı.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

İsmail Demir yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde savunma sanayi sektörünün, tedbirleri en üst seviyede uygulayıp faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. İsmail Demir, MMU geliştirilme çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü, bu proje kapsamında TUSAŞ’la HAVELSAN’ın işbirliğine imza attığını belirtti.



İMZA NELERİ KAPSIYOR?

Demir, TUSAŞ ile HAVELSAN’ın işbirliğiyle, yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri gibi birçok çalışma gerçekleştireceğine işaret etti. TUSAŞ ve HAVELSAN arasındaki işbirliği, gömülü eğitim/simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği (Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik) konularını kapsıyor.



500 MÜHENDİS GÖREV ALACAK



ATALAY, proje için bir ekip oluşturmaya başladıkları bilgisini vererek, “20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400-500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nihai hedefi de muhtemelen bu rakamlarda olacak. Ekip şu anda bünyemizde fakat yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışıyor olacaklar” dedi.



20 MİLYON SATIR KODLA ADETA ‘UÇAN BİLGİSAYAR’



HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da, MMU’nun milli gurur oluşturacak, Türkiye’ye lig atlatacak bir proje olduğunu söyledi. Proje sonunda ortaya çıkacak 5’inci nesil savaş uçağını dünyada yapabilen birkaç ülke bulunduğunu belirten Atalay, “İnşallah biz de o ülkelere dahil olacağız. Uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılı öngörülüyor. İstenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışacağımız bir proje. 5.nesil olması dolayısıyla ‘uçan bilgisayar’ diyebileceğimiz bir ürün” dedi.

YÜZLERCE MODÜL

Atalay, “20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN’ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal” ifadelerini kullandı.



SİMÜLATÖR KATKISI DA SUNACAK



HAVELSAN’ın projenin ana oyuncularından biri olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu: “Uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık.”